Botic van de Zandschulp begint dinsdag met zijn hoogste ranking ooit aan de US Open. De Nederlander bezet nu de 22e positie op de wereldranglijst.

De 26-jarige Van de Zandschulp steeg deze maand elke week continu een plekje op de ATP-ranglijst. De Veenendaler haalde afgelopen week de halve finales van het ATP 250-toernooi in Winston-Salem, waar hij als tweede geplaatst was. Adrian Mannarino voorkwam dat Van de Zandschulp in de finale mocht strijden om zijn eerste ATP-titel.

Om minstens 22e te blijven moet Van de Zandschulp de komende twee weken pieken op de US Open. De kopman van het Nederlandse tennis haalde vorig jaar de kwartfinales in New York en heeft zodoende veel rankingpunten te verdedigen.

Van de Zandschulp begint de US Open dinsdag met een wedstrijd tegen de 21-jarige Tsjech Tomás Machác, de nummer 126 van de wereld. Met Tallon Griekspoor, Tim van Rijthoven en Gijs Brouwer zijn er nog drie Nederlandse mannen vertegenwoordigd in het hoofdschema van de de US Open.

Van Rijthoven is twee plekken op de wereldranglijst gestegen en begint als nummer 117 van de wereld aan de US Open. Griekspoor bezet nog altijd de 46e positie. Daniil Medvedev blijft de lijst aanvoeren, voor de Duitser Alexander Zverev en de Spanjaarden Rafael Nadal en Carlos Alcaraz.

Bij de vrouwen steeg Arantxa Rus één plaats. Ze staat op plek 95. De Poolse Iga Swiatek is nog altijd de aanvoerder van de wereldranglijst.