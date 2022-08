Serena en Venus Williams hebben zaterdag een wildcard ontvangen voor het dubbeltoernooi van de US Open. De veertigjarige Serena Williams neemt in New York waarschijnlijk afscheid van de sport en zal dus niet alleen in actie komen in het enkelspel.

Serena en Venus Williams (42) veroverden in 1999 en 2009 de dubbelspeltitel op de US Open. Ze wonnen samen ook maar liefst drie keer goud op de Olympische Spelen. In New York zullen ze dus voor het laatst met elkaar in actie komen.

Serena Williams zei in aanloop naar de US Open dat ze van plan is om binnenkort te stoppen met tennissen. Een specifiek afscheidstoernooi noemde ze niet, maar de verwachting is dat de carrière van de 23-voudig Grand Slam-winnares na de US Open voorbij is.

24 jaar geleden kwam Serena Williams voor het eerst in actie op het Grand Slam-toernooi in New York. Een jaar eerder haalde Venus Williams al de finale.

Venus en Serena Williams werden in 2000 al samen olympisch kampioen. Foto: Getty Images

Williams speelt in enkelspel tegen Kovinic

De US Open begint maandag. Serena Williams neemt het in de eerste avondwedstrijd in het Arthur Ashe Stadium op tegen Danka Kovinic uit Montenegro.

De Amerikaanse kwam het afgelopen jaar bijna niet in actie, waardoor ze nu de nummer 410 van de wereldranglijst is. De laatste keer dat ze de US Open won was in 2014, wat haar zesde titel in New York betekende.

Hoewel Venus Williams ruim een jaar ouder is en ook bijna geen toernooien meer speelt, heeft zij haar afscheid nog niet aangekondigd. Ze staat nu 1.445e op de wereldranglijst. Vorig jaar op Wimbledon kwam Williams voor het laatst in actie op een Grand Slam-toernooi.