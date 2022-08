Rafael Nadal plaatst in de aanloop naar de start van de US Open vraagtekens bij zijn eigen fitheid. De 22-voudig Grand Slam-winnaar noemt zijn deelname een het toernooi in New York een risico, maar heeft goede hoop dat hij het hele toernooi kan spelen.

De 36-jarige Nadal moest zich voor de halve finales van Wimbledon begin juli afmelden met een 7 millimeter grote scheur in zijn buikspier. Hij maakte pas vorige week in Cincinnati zijn rentree. Daar verloor hij in zijn eerste partij direct van Borna Coric.

"Ik hoop dat ik klaar ben voor de US Open, maar het is een gevaarlijke blessure", zei Nadal op een persconferentie van de US Open. "Het risico blijft dat ik weer geblesseerd raak. Zeker met serveren. Ik probeer niets te forceren en doe alles op een zo goed mogelijke manier."

Nadal begint het toernooi in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) tegen wildcardhouder Rinky Hijikata, de nummer 198 van de wereld. Na zeges op de Australian Open en Roland Garros jaagt Nadal in New York op zijn derde Grand Slam-titel van het jaar.

Novak Djokovic naast Rafael Nadal. Novak Djokovic naast Rafael Nadal. Foto: Getty Images

Nadal baalt van afwezigheid Djokovic

In de jacht op een nieuwe Grand Slam-titel krijgt Nadal in ieder geval geen tegenstand van Novak Djokovic. De Serviër had lange tijd de hoop dat hij welkom zou zijn, maar moet de US Open vanwege zijn ongevaccineerde status toch overslaan.

"Ik vind dat heel jammer", zei Nadal, die als recordhouder bij de mannen één Grand Slam-titel meer op zijn naam heeft staan dan Djokovic (21 Grand Slam-titels). "Het is altijd vervelend als de beste spelers ter wereld niet kunnen meedoen vanwege een blessure of een andere reden."

"Het is jammer voor de fans en jammer voor het toernooi", vervolgde Nadal. "We willen allemaal een zo sterk mogelijk deelnemersveld. Maar goed, de wereld draait altijd door en tennis gaat ook door. Ook als Novak, Roger Federer en ik straks niet meer meedoen."

De US Open begint maandag en duurt tot en met 12 september. Daniil Medvedev is de titelverdediger in New York. Nadal schreef het toernooi tot nu toe vier keer op zijn naam.