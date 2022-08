Gijs Brouwer heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) geplaatst voor het hoofdtoernooi van de US Open. De Nederlander won in de derde en beslissende kwalificatieronde in drie sets van Paul Jubb: 7-6 (3), 3-6 en 6-2.

De 26-jarige Brouwer staat door de overwinning op de vier jaar jongere Jubb voor zijn Grand Slam-debuut. De Nederlandse nummer 184 van de wereld maakte onlangs op Wimbledon zijn debuut in de kwalificaties van een Grand Slam-toernooi.

Brouwer stuit in de eerste ronde op Adrian Mannarino, de Fransman die in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) ten koste van Botic van de Zandschulp de finale van het toernooi van Winston-Salem wist te bereiken. Hij won in twee sets (6-0 en 6-4) van de Nederlandse nummer één.

Van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven plaatsten zich op basis van hun posities op de wereldranglijst rechtstreeks voor het hoofdtoernooi. Van de Zandschulp (ATP-21) stuit in de eerste ronde op Tomas Machac, de nummer 126 van de wereld uit Tsjechië.

Griekspoor (ATP-46) begint de laatste Grand Slam van het seizoen tegen Federico Coria, de Argentijnse nummer 78 van de mondiale tennisladder. Van Rijthoven, 119e op de wereldranglijst, opent tegen Zhang Zhizhen. De Chinees is de nummer 138 van de wereld.

Bij de vrouwen plaatste alleen Arantxa Rus zich voor het hoofdtoernooi, dat maandag begint. Rus is op plek 96 van de wereldranglijst de beste Nederlandse tennisster van dit moment. Ze neemt het op de openingsdag op tegen de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA-31).