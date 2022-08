Botic van de Zandschulp is er in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het ATP-toernooi van Winston-Salem. De Veenendaler verloor in de halve eindstrijd van de Fransman Adrian Mannarino: 6-0 en 6-4.

Van de Zandschulp, de nummer 23 van de wereld, leverde in totaal vier keer zijn servicebeurt in, terwijl de lager geklasseerde Mannarino (ATP-65) op zijn service nauwelijks in de problemen kwam. De Fransman besliste de partij na een uur en zeventien minuten in stijl met een lovegame.

Met de forse nederlaag kwam er een einde aan een sterk toernooi van Van de Zandschulp, die na de uitschakeling van Grigor Dimitrov de hoogstgeplaatste speler in Winston-Salem was. De Nederlander won van achtereenvolgens Tallon Griekspoor (ATP-46), Jaume Munar (ATP-57) en Benjamin Bonzi (ATP-50).

"Mijn doel was om hier een paar wedstrijden te spelen en vertrouwen te krijgen in de aanloop naar de US Open", vertelde de 26-jarige Van de Zandschulp. "Dat is in ieder geval gelukt."

Geen tweede ATP-finale voor Van de Zandschulp

Door het verlies tegen Mannarino blijft het aantal optredens van Van de Zandschulp in een ATP-finale op één staan. Begin mei stond hij in München in de eindstrijd, maar moest hij geblesseerd opgeven tegen Holger Rune. Hij was destijds de eerste Nederlander in een ATP-finale sinds Robin Haase in 2012.

Een maand later stond Tim van Rijthoven op het ATP-toernooi van Rosmalen in de finale, waarin hij verrassend afrekende met Daniil Medvedev. Van Rijthoven blijft door de nederlaag van Van de Zandschulp voorlopig de laatste Nederlander met een ATP-titel.

Van de Zandschulp reist dit weekend - net als Van Rijthoven en Griekspoor - naar New York voor de US Open. Het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar begint maandag. Op de openingsdag komen Van de Zandschulp en Van Rijthoven direct in actie.