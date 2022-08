Tim van Rijthoven, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus komen alle drie op de openingsdag van de US Open in actie. De drie Nederlanders spelen komende maandag hun partij in de eerste ronde van het Grand Slam-toernooi in New York.

Van Rijthoven komt maandag als eerste Nederlander in actie. De 25-jarige Brabander speelt om 17.00 uur (Nederlandse tijd) de eerste partij op baan 6.

Het is nog onbekend wie de tegenstander van Van Rijthoven is, want hij treft in de eerste ronde een qualifier. De nummer 119 van de wereld baarde tijdens het grasseizoen opzien door het Libéma Open in Rosmalen te winnen en de vierde ronde van Wimbledon te bereiken.

Van de Zandschulp speelt de derde partij van de dag op baan 8 en treft ook een qualifier. De nummer 21 van de plaatsingslijst is nu nog actief bij het ATP-toernooi van Winston-Salem, waar hij vrijdag in de halve finales aantreedt. Het is nog onbekend wanneer Tallon Griekspoor, die de Argentijn Federico Coria treft, in actie komt.

Bij de vrouwen is Rus de enige Nederlandse in het hoofdtoernooi. Zij speelt de vierde partij op baan 5. De 31-jarige Westlandse neemt het op tegen de Amerikaanse Shelby Rogers, de nummer 31 van de plaatsingslijst.

Titelverdediger Daniil Medvedev opent maandag het programma in het Arthur Ashe Stadium. Serena Williams speelt de eerste avondpartij. Voor de veertigjarige Amerikaanse is de US Open het laatste toernooi in haar imposante carrière.