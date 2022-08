Lesley Pattinama-Kerkhove is er vrijdag niet in geslaagd het hoofdtoernooi van de US Open te bereiken. De Zeeuwse verloor in de derde en laatste kwalificatieronde van de Amerikaanse tiener Ashlyn Krueger. Bij de mannen wist Jesper de Jong zich ook niet te plaatsen voor het hoofdschema.

De dertigjarige Pattinama-Kerkhove ging in twee sets onderuit tegen de pas achttienjarige Krueger: 5-7 en 3-6. De Nederlandse staat op de wereldranglijst 48 plaatsen hoger dan de Amerikaanse: 196 om 244.

Pattinama-Kerkhove haalde alleen in 2017 het hoofdtoernooi van de US Open. Ze strandde toen in de eerste ronde. Eerder dit jaar plaatste Pattinama-Kerkhove zich wel voor het hoofdschema van Wimbledon, waar ze de tweede ronde haalde.

Pattinama-Kerkhove was de laatst overgebleven Nederlandse in het kwalificatietoernooi. Arantxa Rus is als enige Nederlandse automatisch geplaatst voor het hoofdschema van de US Open. Bij de mannen zijn Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven alle drie rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi.

De Jong (ATP-212) wist zich niet bij dit drietal te voegen. De 22-jarige Nederlander verloor met 7-6 (4), 1-6 en 4-6 van de Argentijn Federico Delbonis (ATP-136) en verzuimde zijn Grand Slam-debuut te maken.

Later op de dag kan Gijs Brouwer zich nog wel voor het eerst voor het hoofdschema van een Grand Slam-toernooi plaatsen. De nummer 184 van de wereld moet daarvoor zien af te rekenen met de Brit Paul Jubb (ATP-203).