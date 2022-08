Daniil Medvedev doet volgend jaar opnieuw mee aan het ABN AMRO Open. Het wordt de vijfde keer dat de nummer één van de wereldranglijst meedoet aan het tennistoernooi in Rotterdam, dat dan voor de vijftigste keer gehouden wordt.

"We zijn trots dat we de nummer één van de wereld hebben weten vast te leggen. Zeker voor onze jubileumeditie willen we hem weer begroeten in Rotterdam", aldus toernooidirecteur Richard Krajicek.

De 26-jarige Medvedev won nog nooit in Rotterdam. In 2019 bereikte hij de halve finales, waarin hij verloor van Gaël Monfils. Die won dat jaar het tennistoernooi, dat voorheen het ABN AMRO World Tennis Tournament heette. In de afgelopen twee jaar werd de Rus meteen uitgeschakeld.

"Het is mooi dat we erin geslaagd zijn hem vast te leggen, net voordat hij zijn titel gaat verdedigen in New York", aldus Krajicek. In 2021 versloeg Medvedev Novak Djokovic in de finale van de US Open. Het is de enige Grand Slam-overwinning van de Rus. Djokovic doet dit jaar niet mee aan het toernooi in New York, dat maandag begint.

De ABN AMRO Open begint op 11 februari en duurt tot en met 19 februari 2023.