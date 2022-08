Na de krankzinnigste maand uit zijn loopbaan kon Tim van Rijthoven deze zomer weer een beetje op adem komen. De Nederlandse tennissensatie hoopt zijn plotselinge opkomst deze week kracht bij te zetten op zijn eerste US Open. "Op hardcourt kan ik net zo goed zijn als op gras."

Nog niet zo lang geleden was Tim van Rijthoven nog gewoon Tim van Rijthoven. Hij speelde eind mei een kwalificatietoernooi van een challenger in het Britse Surbiton en verloor direct van de nummer 375 van de wereld. Niemand die zich daarom bekommerde. Dik een maand later was het geen Van Rijthoven meer, maar sensatie 'Tim Salabim' die een 'tennissprookje' beleefde.

"Overal is een hype voor. En ik kan wel zeggen dat ik ongelooflijk ben gehypet", zegt Van Rijthoven in gesprek met NU.nl. Dat was ook niet zo gek. Slechts een week na zijn optreden in Surbiton won de geboren Roosendaler op sensationele wijze het grastoernooi van Rosmalen. Daarna volgde zijn debuut op Wimbledon, waar Novak Djokovic er in de vierde ronde aan te pas moest komen om de ontketende Van Rijthoven (in vier sets) een halt toe te roepen.

"Het leefde echt heel erg. Iedereen had het erover. Het was in het begin wel even wennen, al die aandacht. Nu gaat dat iets beter. Na mijn uitschakeling op Wimbledon gingen de mensen weer gewoon hun eigen ding doen. Dat vond ik helemaal niet erg", zegt Van Rijthoven, die in Nederland niet meer anoniem over straat kan.

"Mensen komen soms naar me toe voor een foto. Dat is heel leuk, maar soms wil je ook even rustig op een terras zitten. De afgelopen weken is de aandacht wel afgenomen. Ik heb gelukkig ook kunnen relaxen en rustig terug kunnen blikken. Er zijn ook wel spelers geweest die tegen me zeiden: 'Mooi om te zien dat het er nu wel uitkomt.'"

'Vroeger kon ik niet met de druk omgaan'

Het verhaal is bekend: menig kenner dichtte Van Rijthoven lang geleden al een mooie tenniscarrière toe. De kwartfinalist op het juniorentoernooi van Wimbledon in 2014 werd gezien als hét Nederlandse tennistalent bij de mannen. Gebukt onder de hoge verwachtingen en geteisterd door blessures leek een veelbelovende loopbaan uit te lopen op een vroeg tennispensioen.

De verwachtingen ebden door zijn mindere prestaties weg, maar die zijn na Van Rijthovens vrij bizarre doorbraak weer helemaal terug. "Vroeger kon ik niet met de druk omgaan, maar achteraf ben ik blij dat dat toen gebeurd is. Ik kan nu leren van de fouten die ik destijds heb gemaakt. Het is een ongelooflijk leerproces geweest", vertelt de nu 25-jarige Roosendaler.

"Het blijft wel moeilijk om de verwachtingen helemaal te negeren. Er staan nu eenmaal meer ogen op me gericht. Het is de kunst om daar zo min mogelijk mee bezig te zijn. Het belangrijkste is dat ik voor mezelf op de baan sta, niet voor iemand anders. Een mental coach om me daarbij te helpen heb ik niet. Ik kan goed met mijn vriendin praten."

'Als je je vrienden iets onmogelijks ziet doen, wil je het ook'

De opkomst van Van Rijthoven is weer een nieuwe impuls voor het florerende mannentennis. Met Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor nestelden zich dit jaar al twee Nederlanders in de top vijftig van de wereld. Ook Van de Zandschulp en Griekspoor (beiden 26 jaar) hadden tijd nodig om door te breken.

"Misschien komt dat ook een beetje door de Nederlandse cultuur", zegt Van Rijthoven. "We hebben het hier heel goed en zijn best verwend. Als tennis niet lukt, kan je iets anders doen. Dat is een verschil met iemand uit een ander, moeilijker land voor wie tennis alles is. Die kweekt dan al snel een bepaalde killermentaliteit."

"Ik kan wel zeggen dat we (Van de Zandschulp, Griekspoor en Van Rijthoven, red.) elkaar beter maken. Die jongens beschouw ik als vrienden. Als je ziet dat een van je vrienden iets behaalt waarvan jij eerst dacht dat het onmogelijk was, dan ga je er meer in geloven."

Deze week begint het Nederlandse drietal aan de US Open, wat vooral voor Van Rijthoven een sprong in het diepe wordt. Na zijn Wimbledon-succes speelde hij door rugproblemen slechts drie wedstrijden, waarvan twee op hardcourt. Daarvan won hij er één, in drie sets tegen de nummer 367 van de wereld op een challenger.

"Ik verwacht helemaal fit te zijn. En op de training sta ik de ballen supergoed te raken", zegt Van Rijthoven, die zijn historische prestaties allemaal op gras heeft neergezet. "Een snelle hardcourtbaan is bijna hetzelfde als een grasbaan, dus ik zal niet veel anders doen. Hoogstens wat minder slicen. Ik ga naar de US Open om minimaal twee wedstrijden te spelen. Hopelijk kan ik dan in het toernooi groeien."