Botic van de Zandschulp heeft in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) de halve finales van het ATP-toernooi van Winston-Salem bereikt. In de kwartfinale rekende de Nederlander in twee sets af met de Fransman Benjamin Bonzi: 7-6 (6) en 7-6 (1).

Alle games van de eerste set tussen Van de Zandschulp (ATP-23) en Bonzi (ATP-50) gingen met de service mee, waarna de Nederlander in de tiebreak de set naar zich toetrok. Hij sloeg op zijn tweede setpoint toe.

Bij de start van de tweede set werd Van de Zandschulp direct gebroken en liep de Fransman uit naar 3-1. Bij een stand van 3-2 trok de nummer één van het Nederlandse tennis de stand weer gelijk, waarna alle games opnieuw met de service meegingen. In die tiebreak heerste Van de Zandschulp ditmaal.

In de halve finale op Winston-Salem neemt Van de Zandschulp het op tegen opnieuw een Fransman: Adrian Mannarino. De andere halve finale gaat tussen Marc-Andrea Huesler en Laslo Djere.

Bij een zege in de halve finale staat Van de Zandschulp voor de tweede keer in zijn carrière in de finale van een ATP-toernooi. Zijn eerste finale eindigde in München in een teleurstelling: hij moest in de eerste set geblesseerd opgeven tegen de Deen Holger Rune.

Van de Zandschulp treft qualifier op US Open

Met de halvefinaleplek toont Van de Zandschulp aan in een goede vorm te steken in de aanloop naar de US Open, het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar. Het toernooi van Winston-Salem is het laatste voorbereidingstoernooi op het slotstuk op Flushing Meadows.

Van de Zandschulp heeft op de US Open, die maandag van start gaat, veel punten te verdedigen. Vorig jaar verraste de Veenendaler door als eerste Nederlander sinds 2003 de kwartfinales te halen op het hardcourt in New York. Dit jaar begint Van de Zandschulp het toernooi tegen een qualifier.

Naast Van de Zandschulp zijn ook Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven zeker van een plek in het hoofdtoernooi bij de mannen. Van Rijthoven debuteert op de US Open en treft net als Van de Zandschulp een qualifier. Griekspoor neemt het in de openingsronde op tegen de Argentijn Federico Coria.