Lesley Pattinama-Kerkhove en Jesper de Jong zijn nog één overwinning verwijderd van het hoofdtoernooi van de US Open. Beide Nederlanders bereikten donderdag de derde kwalificatieronde van het Grand Slam-toernooi in New York. Voor Arianne Hartono viel het doek.

De dertigjarige Pattinama-Kerkhove versloeg in de tweede kwalificatieronde de Roemeense Gabriela Lee, de nummer 137 van de wereld, in drie sets: 6-1, 3-6 en 6-3. De mondiale nummer 196 moet voor een plek in het hoofdtoernooi de de achttienjarige Amerikaanse Ashlyn Krueger (WTA-244) zien te verslaan.

Pattinama-Kerkhove is de laatst overgebleven Nederlandse vrouw in het kwalificatietoernooi. Eerder op de dag ging de 26-jarige Hartono met 6-4, 3-6 en 4-6 onderuit tegen de Française Clara Burel.

Bij de mannen was de 22-jarige De Jong in de tweede kwalificatieronde met 6-2 en 7-5 te sterk voor de Turk Altug Çelikbilek, de nummer 234 van de wereld. De Nederlander staat 22 plaatsen hoger op de wereldranglijst.

Voor een plek in het hoofdtoernooi moet De Jong zien af te rekenen met de Argentijn Federico Delbonis. Bij een overwinning maakt de Nederlander zijn debuut op een Grand Slam-toernooi.

Jesper de Jong kan zijn Grand Slam-debuut maken in New York. Jesper de Jong kan zijn Grand Slam-debuut maken in New York. Foto: Getty Images

Brouwer komt nog in actie in kwalificaties

Ook Gijs Brouwer is nog actief in de kwalificaties. De mondiale nummer 184 speelt later op de avond in de tweede ronde tegen de Argentijn Facundo Mena.

Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven zijn alle drie rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi. Bij de vrouwen is Arantxa Rus als enige Nederlandse automatisch geplaatst voor het hoofdschema.