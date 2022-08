Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven hebben het donderdag goed getroffen bij de loting voor de US Open. De Nederlanders treffen beiden een qualifier in de eerste ronde. Bij de vrouwen neemt Arantxa Rus het op tegen Shelby Rogers.

Van de Zandschulp is als 21e geplaatst in New York. Als de Veenendaler zijn openingspartij wint, treft hij in de tweede ronde mogelijk Stan Wawrinka. De 37-jarige Zwitser won de US Open in 2016, maar is inmiddels afgezakt naar de 288e plek op de wereldranglijst.

De 26-jarige Van de Zandschulp heeft behoorlijk wat punten te verdedigen op de US Open. De nummer 23 van de wereld stuntte vorig jaar met een plek in de kwartfinales op Flushing Meadows.

Van Rijthoven maakt zijn debuut op de US Open. De Nederlander, die eerder dit jaar verrassend het Libéma Open won en de vierde ronde van Wimbledon haalde, kan in de tweede ronde de als vijfde geplaatste Noor Casper Ruud ontmoeten.

Tallon Griekspoor is de derde Nederlander die rechtstreeks is toegelaten tot het hoofdtoernooi. De mondiale nummer 46 neemt het in de eerste ronde op tegen de Argentijn Federico Coria, die op de wereldranglijst 32 plaatsen lager staat dan Griekspoor.

Titelverdediger Daniil Medvedev moet in de eerste ronde zien af te rekenen met de Amerikaan Stefan Kozlov. De als tweede geplaatste Rafael Nadal ontmoet de Australische wildcardhouder Rinky Hijikata. Novak Djokovic doet niet mee aan de US Open, omdat hij niet is gevaccineerd tegen COVID-19 en daarom niet naar New York kan afreizen.

Arantxa Rus kwam bij zes eerdere US Open-deelnames slechts eenmaal door de eerste ronde. Foto: Getty Images

Rus treft Rogers

Bij de vrouwen trof Rus het een stuk minder goed bij de loting. De Nederlandse, die als enige Nederlandse vrouw rechtstreeks is toegelaten tot het hoofdtoernooi, speelt in haar openingspartij tegen de als 31e geplaatste Shelby Rogers. De Amerikaanse haalde in 2020 nog de kwartfinales in New York.

Serena Williams, die na de US Open haar imposante carrière beëindigt, treft in de eerste ronde Danka Kovinic uit Montenegro. De Amerikaanse kan al in de tweede ronde op nummer twee van de wereld Anett Kontaveit stuiten.

Titelverdedigster Emma Raducanu treft in de eerste ronde de Française Alizé Cornet. Mondiale nummer één Iga Swiatek werd bij de loting gekoppeld aan de Italiaanse Jasmine Paolini.

De US Open begint komende maandag. De finales worden in het weekend van 10 en 11 september gespeeld.