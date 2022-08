Gijs Brouwer heeft in de nacht van woensdag op donderdag als vierde Nederlander de tweede ronde van de kwalificaties voor de US Open bereikt. De 26-jarige Brouwer, geboren in Texas, versloeg de Portugees Gastão Elias in de eerste ronde met 7-6 (4) en 6-2.

Brouwer is de nummer 184 van de wereld en haalde nog nooit het hoofdtoernooi van een Grand Slam. Hij moet nu nog twee rondes overleven.

Eerder bereikten Jesper de Jong, Arianne Hartono en Lesley Pattinama-Kerkhove al de tweede ronde. De enige Nederlander die in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi werd uitgeschakeld was Suzan Lamens, die met 6-1 en 7-5 verloor van de Russin Vitalia Diatchenko.

De Jong haalde net als Brouwer nog nooit het hoofdtoernooi van een Grand Slam, terwijl Hartono dit jaar debuteerde op de Australian Open. Pattinama-Kerkhove gaat voor haar vijfde Grand Slam-deelname.

Lesley Pattinama-Kerkhove won in twee sets (6-3 en 6-3) van de Oostenrijkse Barbara Haas. Foto: Getty Images

Vier Nederlanders al zeker van hoofdtoernooi

De vier Nederlanders die nog in de kwalificaties zitten, komen allemaal donderdag in actie. Bij de mannen zijn op basis van hun ranking al drie Nederlanders zeker van een plek in het hoofdtoernooi van de US Open, die maandag begint. Dat zijn Botic van de Zandschulp (ATP-23), Tallon Griekspoor (ATP-46) en debutant Tim van Rijthoven (ATP-119).

Van de Zandschulp moet veel punten verdedigen, want vorig jaar was hij de eerste Nederlandse man in de kwartfinales van de US Open sinds Sjeng Schalken in 2003.

Bij de vrouwen zal Nederland ook sowieso vertegenwoordigd zijn in het hoofdtoernooi. Arantxa Rus is door haar ranking (WTA-96) zeker van deelname.