Lesley Pattinama-Kerkhove heeft woensdag de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor de US Open bereikt. De Zeeuwse strijdt in New York om haar eerste deelname aan het Grand Slam-toernooi sinds 2017.

Pattinama-Kerkhove won in twee sets (6-3 en 6-3) van de Oostenrijkse Barbara Haas, de nummer 372 van de wereld. De Nederlandse staat zelf op de 134e plaats op de mondiale ranking.

Het laatste en enige optreden van Pattinama-Kerkhove op de US Open was in 2017. Dit jaar haalde ze alleen het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ze verloor in Londen in de tweede ronde van Iga Swiatek, de nummer één van de wereld.

Bij de vrouwen strandde Suzan Lamens in de eerste ronde door in twee sets (1-6 en 5-7) van de Russin Vitalia Diatchenko te verliezen. Arantxa Rus is op basis van haar plek in de top honderd van de wereldranglijst automatisch geplaatst.

Later op woensdag (23.30 uur Nederlandse tijd) komt Gijs Brouwer in actie in het kwalificatietoernooi. De Nederlander, de nummer 184 van de wereld, treft de Portugees Gastão Elias (ATP-199). Jesper de Jong, die dinsdag in de eerste voorronde won, probeert eveneens het hoofdtoernooi te halen.

Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven zijn rechtstreeks toegelaten tot het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar. Het hoofdtoernooi van de US Open begint op 29 augustus.