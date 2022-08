Drievoudig Grand Slam-winnares Angelique Kerber heeft woensdag bekendgemaakt dat ze in verwachting is. De Duitse zal logischerwijs de komende maanden niet in actie komen, waardoor ze onder meer de US Open mist.

"Ik wilde heel graag meedoen aan de US Open, maar uiteindelijk heb ik besloten dat twee tegen één niet echt eerlijk is", schrijft Kerber woensdag op Twitter, begeleid door emoticons die op een zwangerschap hinten.

"De komende maanden zal ik even niet de wereld over reizen, maar een betere reden voor deze pauze kan ik niet verzinnen. Het leven als proftennisster betekent alles voor mij, maar ik ben dankbaar voor het pad dat ik ga bewandelen."

De 34-jarige Kerber, momenteel de nummer 52 van de wereld, kwam vorige maand op Wimbledon voor het laatst in actie. De winnares van 2018 werd in de derde ronde uitgeschakeld door de Belgische Elise Mertens.

Het lijkt erop dat Kerber na haar bevalling terug wil keren op de baan. Verschillende tennissters, onder wie Serena Williams en Kim Clijsters, hebben in het verleden bewezen dat ze zich na een zwangerschap nog met de wereldtop kunnen meten.

De grootste successen van Kerber dateren van 2016. De voormalige nummer één van de wereld schreef dat jaar de Australian Open en de US Open op haar naam en haalde voor het eerst de finale op Wimbledon. Ze heeft in totaal veertien WTA-titels op haar naam staan.