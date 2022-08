Botic van de Zandschulp heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) ten koste van Tallon Griekspoor de achtste finales van het ATP-toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem bereikt. De Veenendaler won in twee sets van zijn landgenoot: 7-6 (5) en 6-3.

De 26-jarige Van de Zandschulp had in de eerste set nog de nodige moeite met leeftijdsgenoot Griekspoor. De nummer twee van de plaatsingslijst verzuimde op 5-4 de eerste set uit te serveren en kwam in de tiebreak op een 4-2-achterstand, maar hij herstelde zich op tijd.

In de tweede set maakte Van de Zandschulp direct het verschil met een break in de eerste servicegame van Griekspoor. De kopman van het Nederlandse tennis gunde de nummer 46 van de wereld daarna geen breakpoint meer en besliste het duel op het Amerikaanse hardcourt met een lovegame.

Voor een plek in de kwartfinales van het ATP 250-toernooi neemt Van de Zandschulp het op tegen de Spanjaard Jaume Munar. De nummer 57 van de wereld rekende zonder veel problemen af met Tseng Chun-hsin uit Taiwan: 6-3 en 6-4.

Tallon Griekspoor maakte in Winston-Salem zijn rentree na een maand afwezigheid. Foto: Getty Images

Griekspoor maakte rentree in Winston-Salem

Voor Griekspoor was het zijn eerste toernooi sinds hij eind juli in Hamburg in de tweede ronde werd uitgeschakeld. De Noord-Hollander trok zich ziek terug voor het ATP-toernooi in Kitzbühel en kon door de naweeën van een coronabesmetting niet meedoen aan de Masters-toernooien in Montreal en Cincinnati.

In Winston-Salem verloor Griekspoor aanvankelijk in de laatste ronde van de kwalificaties, maar de nummer twee van Nederland mocht als lucky loser alsnog zijn opwachting maken in het hoofdschema. Griekspoor won zijn eerste partij van de Japanner Taro Daniel, eveneens een lucky loser.

Van de Zandschulp en Griekspoor bereiden zich momenteel voor op de US Open. Het Grand Slam-toernooi in New York begint maandag. Van de Zandschulp, momenteel de nummer 23 van de wereld, stuntte vorig jaar door de kwartfinales te halen op Flushing Meadows.