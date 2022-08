Jesper de Jong heeft dinsdag de tweede ronde bereikt van het kwalificatietoernooi voor de US Open. De 22-jarige Nederlander is daarmee nog twee overwinningen verwijderd van zijn debuut op een Grand Slam-toernooi.

De Jong versloeg de Fransman Antoine Escoffier, de nummer 192 van de wereld, in twee sets. Het werd 7-6 (4) en 6-1. De Noord-Hollander staat zelf op de 212e plaats van de mondiale ranking.

De Jong bleef begin dit jaar in de kwalificaties voor de Australian Open steken in de laatste ronde. Op Roland Garros was de tweede kwalificatieronde zijn eindstation. Hij moet in New York drie partijen winnen om het hoofdtoernooi te halen.

Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven zijn rechtstreeks toegelaten tot het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar. Gijs Brouwer probeert net als De Jong via de kwalificaties het hoofdtoernooi te halen.

Bij de vrouwen doen Suzan Lamens, Arianne Hartono en Lesley Pattinama Kerkhove namens Nederland mee aan de kwalificaties. Arantxa Rus is op basis van haar plek in de top honderd van de wereldranglijst automatisch toegelaten.