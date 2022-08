Een toeschouwer die deze zomer aanwezig was bij de Wimbledon-finale tussen Novak Djokovic en Nick Kyrgios gaat juridische stappen ondernemen tegen Kyrgios. De Australiër beschuldigde de vrouw ervan dat ze dronken was en "zevenhonderd drankjes" had genuttigd.

De 27-jarige Kyrgios deed tijdens de eindstrijd zijn beklag bij de umpire omdat hij werd gehinderd door de toeschouwer. "Ze leidt me af bij het serveren, en dat tijdens de finale van Wimbledon. Ze praat tijdens het tennissen. Wat is nog acceptabel?"

"Laat haar verwijderen. Ik weet precies om wie het gaat: diegene in die jurk die eruitziet alsof ze al zevenhonderd drankjes op heeft", foeterde het 'enfant terrible' vanaf zijn stoel richting de scheidsrechter.

Anna Palus, de toeschouwer in kwestie, beschuldigt Kyrgios ervan "een roekeloze en volledig ongegronde beschuldiging" gedaan te hebben. Ze zegt veel last te hebben gehad van het veelbesproken moment.

"Het veroorzaakte niet alleen aanzienlijke schade op de dag zelf, wat resulteerde in mijn tijdelijke verwijdering uit het stadion. Maar de valse beschuldiging van de heer Kyrgios werd bekeken en gelezen door miljoenen mensen over de hele wereld. Dat heeft bij mij en mijn familie veel schade en leed veroorzaakt", aldus Palus, die een mogelijke schadevergoeding aan een goed doel wil schenken.

Kyrgios, die de Wimbledon-finale in vier sets verloor van Djokovic, moet zich in oktober ook al voor de rechter verantwoorden. Zijn ex-vriendin zegt in december 2021 door hem mishandeld te zijn.