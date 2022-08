Na een legendarische carrière begint Serena Williams maandag op de US Open (normaal gesproken) aan haar laatste toernooi. Yvette Basting, Kristie Boogert en Demi Schuurs vertellen in gesprek met NU.nl over hun wedstrijd tegen de beste tennisster aller tijden. "Het was een kwestie van overleven."

Yvette Basting - 2e ronde Wimbledon 2000 (verlies: 6-1 en 6-0)

"Serena gold in 2000 nog als een opkomend talent, maar was met haar atletische bouw en spiermassa een indrukwekkende verschijning. Alsof ik tegen een man speelde, zo veel power. Ik kreeg opeens opslagen van boven de 200 kilometer per uur op me afgevuurd. Dat was ik niet gewend. Ze speelde zo snel en hard dat ik geen tijd had om te reageren, zeker op gras."

"Gelukkig was het geen double bagel (setstanden van 6-0 en 6-0, red.) en pakte ik nog een game. Dat was natuurlijk wel een opluchting. Tijdens haar opslagbeurten leek ik net een keeper. Ik was al blij als ik een bal terug wist te slaan. In mijn eigen games had ik nog wel wat rally's. Maar soms was ik mijn servicebeweging nog aan het afmaken en lag de bal al in de hoek."

"Na haar overwinning op mij won Serena ook de andere wedstrijden met gemak, tot ze in de halve finales van Wimbledon werd uitgeschakeld door haar zus Venus. Die twee domineerden vanaf dat moment echt het vrouwentennis. Ik was vroeger fan van Steffi Graf, maar Serena is wat mij betreft de beste ooit. Ze heeft echt voor een revolutie gezorgd. Het is super dat ik ooit tegen haar heb mogen spelen."

Belangrijkste titels Serena Williams enkelspel Australian Open: 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 en 2017

Roland Garros: 2002, 2013 en 2015

Wimbledon: 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 en 2016

US Open: 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014

Olympische Spelen: goud in 2012

WTA Finals: 2001, 2009, 2012, 2013 en 2014.

Een achttienjarige Serena Williams in actie tegen Yvette Basting in de tweede ronde van Wimbledon in 2000. Foto: Getty Images

Kristie Boogert - dubbelfinale Olympische Spelen 2000 (verlies: 6-1 en 6-1)

"Met Serena en Venus Williams op de Olympische Spelen wisten we (Boogert en Miriam Oremans, red.) voor het toernooi al dat zilver het hoogst haalbare zou zijn. Zij waren godsgruwelijk goed. Natuurlijk, we gingen de finale echt wel in om te winnen. Maar dit keer was het voor ons vooral een kwestie van overleven."

"Het lastigste is de onvoorspelbaarheid van Serena en Venus. Ze hebben vroeger een bepaalde techniek aangeleerd waardoor sommige dingen, zoals hun voetenwerk en volley, niet logisch zijn. Soms staan ze in een bepaalde positie dat je denkt: hoe krijg je die bal in hemelsnaam daar? Daarmee konden ze ons echt verrassen. De service van Serena was ook niet te lezen. En als je de bal terugsloeg, had je ook nog Venus van bijna 1,90 meter bij het net staan."

"Je wil in de finale van de Olympische Spelen geen slachtpartij, dus we bleven knokken en dingetjes proberen. Maar zij waren gewoon buitencategorie. Het was na afloop wel schakelen. We verloren 6-1 en 6-1 en vlak daarna gebeurde er iets waar je als klein meisje in je bed altijd van hebt gedroomd: dat je een medaille krijgt, de Nederlandse vlag omhoog wordt gehesen en het volkslied wordt afgespeeld."

"Achteraf is eigenlijk het belangrijkste dat we niet in dezelfde helft van het schema zaten als de zusjes Williams. De Belgische vrouwen Dominique Van Roost en Els Callens, die in de halve finales van Serena en Venus verloren en uiteindelijk brons wonnen, kwamen nog naar ons toe en zeiden: 'Tsjonge, we hadden ook liever in de onderste helft gezeten'. Serena en Venus waren een unieke twee-eenheid."

Belangrijkste titels Serena Williams dubbelspel Australian Open: 2001, 2003, 2009 en 2010

Roland Garros: 1999 en 2010

Wimbledon: 2000, 2002, 2008, 2009, 2012 en 2016

US Open: 1999 en 2009

Olympische Spelen: goud in 2000, 2008 en 2012

Het podium van het olympische vrouwendubbelspel in 2000, met links Kristie Boogert en Miriam Oremans. Het podium van het olympische vrouwendubbelspel in 2000, met links Kristie Boogert en Miriam Oremans. Foto: Getty Images

Demi Schuurs - dubbelspel Fed Cup 2018 (winst: 6-2 en 6-3)

"De wedstrijd van Lesley (Pattinama-Kerkhove, red.) en mij tegen Serena en Venus Williams staat in het rijtje met mooiste zeges uit mijn carrière. En dat terwijl de wedstrijd nergens meer om ging, want we hadden de Fed Cup-ontmoeting al verloren. Toch was het een vrij uniek moment. Serena speelde tegen ons haar eerste wedstrijd na haar zwangerschap en dat was in de VS echt een big thing."

"Er konden daar zo'n 4.500 mensen op de tribune en alle toeschouwers bleven zitten voor die dubbelpartij. Iedereen wilde per se Serena in actie zien. Dat bracht voor ons ook wel extra spanning met zich mee. Ik mocht met Serena inspelen, maar door de spanning voelde ik mijn rechterarm niet meer. Mijn ballen gingen daardoor echt alle kanten op. Aan het begin van de wedstrijd was ik nog steeds erg nerveus, maar daarna begonnen we echt goed te spelen."

"Je zag dat Serena nog niet in topvorm was, wat ook logisch is. Maar dan nog was het heel intimiderend om twee legendes tegenover je te hebben staan. Later kreeg ik van de Amerikaanse Nichole Melichar te horen dat zij het met Serena over mij had gehad. En dat Serena toen had gezegd dat ze werkelijk geen idee had hoe ze tegen mij moest spelen. Dat was wel heel leuk om te horen."

"Wat wel grappig was: voor onze wedstrijd was Venus rond toernooien altijd best wel vriendelijk en sprak ik Serena nooit. Na de Fed Cup zei Venus nooit meer iets tegen me en Serena juist wel. Ik kwam Serena een keer tegen en toen stelde ze zelfs haar dochter Olympia aan me voor. 'Dit is Demi', zei ze. Nu, jaren later, besef ik nog meer: Serena en Venus zijn legendes en ik heb ooit tegen ze mogen spelen. Superuniek."

Serena Williams in actie in enkel- en dubbelspel Serena Williams begint maandagavond (19.00 uur lokale tijd) aan haar partij tegen Danka Kovinic in de eerste ronde van het enkelspel. De veertigjarige Amerikaanse doet met haar zus Venus mee aan het dubbelspel en treft Linda Nosková en Lucie Hradecká in de openingspartij.