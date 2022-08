Borna Coric heeft zondagavond indruk gemaakt door het Masters-toernooi in Cincinnati op zijn naam te schrijven. De Kroaat was in de finale op het Amerikaanse hardcourt in twee sets te sterk voor Stéfanos Tsitsipás: 7-6 (0) en 6-2.

De 25-jarige Coric begon onwennig aan de tweede Masters-finale uit zijn loopbaan en kwam snel op een 4-1-achterstand. De nummer 152 van de wereld herstelde zich met een break op 2-4 en hield daarna stand. In de tiebreak was hij een klasse apart door geen punt af te staan, mede dankzij wat fouten van Tsitsipás.

In de eerste game van de tweede set verzuimde de Griekse wereldtopper ook nog een van zijn drie breakpoints te benutten, waarna hij op 2-3 zelf gebroken werd. Coric behield daarna met moeite zijn eigen servicegame en besliste de finale met zijn derde break in de wedstrijd.

Het is de eerste keer dat Coric een Masters-toernooi op zijn naam schrijft. In 2018 haalde hij ten koste van Roger Federer de finale in Sjanghai, maar Novak Djokovic was hem toen de baas. Coric staat nu op drie ATP-titels; hij won in 2017 het graveltoernooi in Marrakesh en in 2018 het grastoernooi van Halle.

Borna Coric viert de grootste titel uit zijn loopbaan. Borna Coric viert de grootste titel uit zijn loopbaan. Foto: Getty Images

Coric weer helemaal terug na schouderoperatie

De opmars van Coric komt niet uit de lucht vallen. De Kroaat was enkele jaren geleden nog de nummer twaalf van de wereld. Hij moest zich in mei 2021 aan zijn schouder laten opereren en zakte door inactiviteit flink op de wereldranglijst.

Dit jaar had Coric bovendien weinig verheffende resultaten neergezet. Hij verloor in de aanloop naar het Masters-toernooi in Cincinnati acht van zijn twaalf gespeelde wedstrijden in 2022. Door zijn succes in de Verenigde Staten zal Coric weer de top dertig binnenkomen.

Op weg naar de grootste titel uit zijn loopbaan verloor Coric slechts één set: tegen Rafael Nadal in de tweede ronde. Hij klopte verder Lorenzo Musetti, Roberto Bautista Agut, Félix Auger-Aliassime, Cameron Norrie en dus Tsitsipás.

De 24-jarige Tsitsipás, de nummer zeven van de wereld, blijft op negen ATP-titels steken. Hij won dit jaar al wel het Masters-toernooi in Monte Carlo op gravel en het grastoernooi op Mallorca.

Bij de vrouwen ging de titel naar Caroline Garcia. De Française rekende in de finale af met de Tsjechische Petra Kvitová (6-2 en 6-4) en veroverde de tiende WTA-titel in haar loopbaan. Het prestigieuze toernooi van Cincinnati gold als voorbereiding op de US Open, die over een week van start gaat in New York.