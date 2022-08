Stéfanos Tsitsipás heeft in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) ten koste van Daniil Medvedev de finale van het Masters-toernooi in Cincinnati bereikt. De Griek neemt het daarin op tegen de Kroaat Borna Coric, die Cameron Norrie uitschakelde.

De 24-jarige Tsitsipás trok na een partij van bijna 2,5 uur aan het langste eind tegen Medvedev: 7-6 (6), 3-6 en 6-3. De twee wereldtoppers waren zeer aan elkaar gewaagd en wonnen in de hele wedstrijd bijna evenveel punten (96 om 101).

Medvedev, die in de tiebreak van de door hem verloren eerste set een setpunt onbenut liet, liet vooral steken vallen in zijn opslagbeurten. De Russische nummer één van de wereld noteerde in de hele wedstrijd een eerste servicepercentage van slechts 49. Tsitsipás besliste het duel in de derde set met een lovegame.

Het is voor het eerst dat Tsitsipás op een outdoor hardcourtbaan van Medvedev weet te winnen. De nummer zeven van de wereld won op die ondergrond nog nooit een Masters-toernooi; in 2018 verloor hij in Toronto de finale van Rafael Nadal.

Coric kan voor het eerst Masters-toernooi winnen

Tsitsipás aast op zijn derde ATP-titel van het jaar. De Griek schreef in 2022 al het Masters-toernooi in Monte Carlo en het ATP 250-toernooi op het gras van Mallorca op zijn naam. Bij een eindzege in Cincinnati komt Tsitsipás op drie Masters-titels in zijn loopbaan.

Om dat voor elkaar te krijgen, moet Tsitsipás zondagavond (22.30 uur Nederlandse tijd) wel afrekenen met Coric. De Kroatische verrassing wist Norrie te verslaan: 6-3 en 6-4. Coric is afgezakt naar de 152e positie op de wereldranglijst, maar was in 2018 nog de mondiale nummer twaalf. Coric won nog nooit een Masters-toernooi.

Het Masters-toernooi in Cincinnati geldt als voorbereiding op de US Open. Het Grand Slam-toernooi in New York gaat over een week van start.