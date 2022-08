Carlos Alcaraz is in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) verrassend uitgeschakeld in de kwartfinales van het Masters-toernooi van Cincinnati. Het Spaanse supertalent verloor van de Brit Cameron Norrie. Bij de vrouwen ging Wimbledon-winnares Elena Rybakina onderuit.

De negentienjarige Alcaraz begon in de Amerikaanse stad als jongste kwartfinalist in zestien jaar aan de partij tegen Norrie, maar die primeur kon hij niet opluisteren met een zege. De Spanjaard verloor de eerste set (6-7 (4)) en leek op het hardcourt op een kansloze nederlaag af te stevenen.

Alcaraz knokte zich terug en won de tweede set via een tiebreak (7-6 (4)). In de derde en beslissende set trok de nummer vier van de wereld de partij naar zich toe, maar hij gaf vervolgens een 3-1-voorsprong uit handen en ging uiteindelijk met 4-6 onderuit.

Daarmee komt er voorlopig geen derde Masters-titel voor Alcaraz. De Spanjaard, die wordt beschouwd als de opvolger van Rafael Nadal, schreef eerder dit jaar de toernooien in Miami en Madrid op zijn naam. Hij is tot dusver de enige speler die dit seizoen meerdere Masters-titels won.

In de halve finales neemt Norrie het op tegen Borna Coric. De Kroaat was bij de laatste acht verrassend te sterk voor de als zevende geplaatste Canadees Félix Auger-Aliassime: 6-4 en 6-4. Eerder schakelde Coric al Nadal uit. De andere halve finale gaat tussen de mondiale nummer één Daniil Medvedev en Stéfanos Tsitsipás.

Wimbledon-winnares Elena Rybakina kon Madison Keys geen partij bieden. Foto: Getty Images

Rybakina kansloos tegen ontketende Keys

Bij de vrouwen ging Wimbledon-winnares Rybakina in de kwartfinales kansloos onderuit tegen Madison Keys: 2-6 en 4-6. De Kazachse verloor al haar eerste servicegame aan Keys, die eerder in het toernooi te sterk was voor ranglijstaanvoerder Iga Swiatek.

Keys treft in de halve finales Petra Kvitová, die bij de laatste acht de Australische qualifier Ajla Tomljanovic uitschakelde. De 27-jarige Amerikaanse schreef drie jaar geleden het WTA-toernooi van Cincinnati op haar naam. Na een flinke terugval vorig jaar is Keys teruggekeerd in de wereldtop.

Aryna Sabalenka uit Belarus klopte de Chinese Zhang Shuai (6-4 en 7-6 (1)) en neemt het nu op tegen Caroline Garcia. De Française, die via de kwalificaties het hoofdtoernooi bereikte, was te sterk voor de Amerikaanse Jessica Pegula: 6-1 en 7-5.