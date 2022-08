Carlos Alcaraz heeft donderdagavond (lokale tijd) overtuigend de laatste acht op het Masters-toernooi in Cincinnati bereikt. Het Spaanse tennistalent is de jongste kwartfinalist sinds Andy Murray in 2006.

De negentienjarige Alcaraz rekende op het Amerikaanse hardcourt in een uur en veertig minuten af met de Kroaat Marin Cilic: 7-6 (4) en 6-1. Op 5-4 in de eerste set verspeelde Alcaraz twee setpunten, maar in de tiebreak sloeg hij alsnog toe. Cilic pakte in de gehele tweede set nog maar veertien punten.

Voor een plek bij de laatste vier neemt Alcaraz het op tegen de Brit Cameron Norrie. De nummer elf van de wereld bereikte de kwartfinales door het Amerikaanse talent Ben Shelton te overklassen: 6-0 en 6-2.

Alcaraz jaagt in Cincinnati op zijn derde Masters-titel van het jaar, na eerder succes in Miami en Madrid. De huidige nummer vier van de wereld is de enige speler dit jaar die meer dan één Masters-toernooi op zijn naam heeft staan.

Eerder in 2022 won Alcaraz ook de ATP 500-toernooien in Rio de Janeiro en Barcelona. De grote tennisbelofte veroverde vorig jaar in het Kroatische Umag de eerste ATP-titel in zijn nog prille loopbaan.

Als Alcaraz het Masters-toernooi van Cincinnati wint, dan passeert hij Rafael Nadal en Alexander Zverev op de wereldranglijst en begint hij als mondiale nummer twee aan de US Open. Het Grand Slam-toernooi in New York gaat op maandag 29 augustus van start.