Iga Swiatek is donderdag ook vroegtijdig uitgeschakeld op het WTA-toernooi van Cincinnati. De mondiale nummer één verloor in twee sets van de Amerikaanse Madison Keys: 3-6 en 4-6.

De 21-jarige Swiatek had in de eerste set weinig in de melk te brokkelen tegen Keys, die 24e op de wereldranglijst staat. De Poolse leek in de tweede set op een kansloze nederlaag af te stevenen toen ze met 0-5 achter stond. Ze overleefde twee matchpoints, maar moest alsnog het hoofd buigen.

Zo komt er voor Swiatek opnieuw een vroegtijdig einde aan een toernooi. Na het winnen van Roland Garros in juni kwam ze op achtereenvolgens Wimbledon, het WTA-toernooi van Warschau, Toronto en dus Cincinnati niet verder dan de kwartfinales.

Swiateks eerste plek op de wereldranglijst komt voorlopig niet in gevaar. De tweevoudig Roland Garros-winnares heeft een straatlengte voorsprong op nummer twee Anett Kontaveit, die eveneens in de achtste finales van het WTA-toernooi van Cincinnati werd uitgeschakeld.

Swiatek bereidde zich in Cincinnati voor op de US Open, die op 29 augustus van start gaat in New York. Vorig jaar was de vierde ronde het eindstation van de Poolse op Flushing Meadows. Dat is tot dusver de beste prestatie van de Poolse op het Amerikaanse Grand Slam-toernooi.

Bij de mannen schopte Daniil Medvedev het wel tot de kwartfinales. De nummer één van de wereld was in twee sets te sterk voor de Canadees Denis Shapovalov: 7-5 en 7-5. Bij de laatste acht neemt hij het op tegen de Amerikaan Taylor Fritz.