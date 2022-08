Rafael Nadal is niet in paniek nu hij zijn rentree op de tennisbaan niet heeft kunnen opluisteren met een overwinning. De 36-jarige Spanjaard heeft er alle vertrouwen in dat hij straks op de US Open weer in goeden doen is.

Nadal ging op het Masters-toernooi van Cincinnati in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) in drie sets onderuit tegen Borna Coric. Het werd 6-7 (9), 6-4 en 3-6 in een partij waarin de 22-voudig Grand Slam-winnaar duidelijk niet zichzelf was. Hij maakte onder meer 23 onnodige fouten.

Het was voor Nadal zijn eerste partij sinds hij zich ongeveer anderhalve maand geleden met een buikspierblessure terugtrok op Wimbledon. Aanvankelijk wilde hij eerder deze maand al meedoen in Montreal, maar dat durfde hij toen toch nog niet aan.

"Ik speelde niet mijn beste wedstrijd en moet duidelijk nog verbeteren, maar dat kan gebeuren. Het heeft allemaal met ritme te maken", aldus Nadal, die dankzij zijn ervaring goed met de situatie kan omgaan.

"De ene keer verlies je en de andere keer boek je progressie. Ik weet hoe het werkt. Het belangrijkste is dat ik fit blijf. Het was een lastige blessure die zich moeilijk liet voorspellen. Dat maakte bijvoorbeeld het serveren lastig."

Rafael Nadal kon niet overtuigen op het hardcourt van Cincinnati. Foto: AFP

'Ik kijk uit naar de US Open'

Nadal gaat nu toewerken naar de US Open, het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar, dat eind deze maand begint. "Ik moet nu stappen zetten en denken aan de energie die het publiek in New York me altijd geeft", aldus de voormalige nummer één van de wereld.

"Het is een heel speciale plek voor me. Ik geniet daar altijd en heb er onvergetelijke momenten beleefd. Ik ga iedere dag mijn best doen om er klaar voor te zijn."

De US Open begint op 29 augustus. Nadal was in 2010, 2013, 2017 en 2019 de beste in New York en breidt zijn aantal Grand Slam-titels bij een nieuwe eindzege uit tot 23.