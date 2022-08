Rafael Nadal heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) een nederlaag geleden bij zijn rentree op de tennisbaan. De 22-voudig Grand Slam-winnaar verloor van Borna Coric op het Masters-toernooi van Cincinnati.

Coric, de Kroatische nummer 152 van de wereld, trok in drie sets aan het langste eind. Na bijna drie uur was het 7-6 (9), 4-6 en 6-3 in het nadeel van Nadal, die de derde plek op de ATP-ranglijst bezet.

In de tiebreak van de eerste set liet Nadal twee setpunten liggen, waarna Coric bij zijn derde kans wél toesloeg. Nadat de 36-jarige Spanjaard de schade in de tweede set had gerepareerd, werd een break in de zesde game van de beslissende set hem fataal.

Nadal heeft een negatieve balans tegen de 25-jarige Coric, die drie van de vijf onderlinge ontmoetingen won. De Kroaat was exact zes jaar geleden ook al eens de betere in Cincinnati en klopte Nadal in 2014 als zestienjarige in Basel.

Begin juli besloot Nadal om zich met een buikspierblessure terug te trekken van Wimbledon. De voormalige nummer één van de wereld wilde aanvankelijk begin deze maand in Montreal zijn rentree maken, maar besloot nog even te wachten om geen risico te nemen.

Nadal bereidt zich net als de rest voor op de US Open, het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar, dat op maandag 29 augustus begint.