Serena Williams heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) ook haar tweede partij sinds ze haar afscheid aankondigde verloren. De 23-voudig Grand Slam-winnares ging direct onderuit op het WTA-toernooi van Cincinnati.

Williams bleek niet opgewassen tegen Emma Raducanu, de negentienjarige nummer dertien van de wereld. Na ruim een uur was het gedaan, waarbij de veertigjarige Amerikaanse in de tweede set geen game meer pakte: 6-4 en 6-0.

Onlangs bleef ook Williams' optreden op het WTA-toernooi van Toronto beperkt tot één partij. In Canada moest ze in de openingsronde eveneens in twee sets haar meerdere erkennen in Belinda Bencic.

Een week geleden maakte Williams bekend dat ze na de US Open, die eind deze maand begint, een punt achter haar imposante loopbaan zet. De voormalige nummer één van de wereld vindt het tijd om meer aandacht aan haar gezin te besteden.

Zowel in Toronto als in Cincinnati werd Williams, die tweemaal niet haar topniveau haalde, massaal toegejuicht bij het betreden en verlaten van de baan. Ook tijdens de partij werd ze volop gesteund door het publiek.

Raducanu kan winst nauwelijks geloven

De jonge Raducanu zei in de aanloop naar haar partij tegen Williams al dat ze het een droom vond om tegen de tennislegende te spelen. Ze kon haar overwinning op het Amerikaanse hardcourt maar moeilijk bevatten.

"Om tegen Serena te spelen en er dan ook nog in te slagen om te winnen... Ik ben erg trots op mezelf. Dit geeft me heel veel zelfvertrouwen", aldus de Britse, die vorig jaar de US Open op haar naam schreef.

De komende editie van het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar begint op maandag 29 augustus. Het is vooralsnog onduidelijk of Williams voor die tijd nog ergens in actie komt.