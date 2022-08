Botic van de Zandschulp heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) niet voor een verrassing kunnen zorgen tegen Daniil Medvedev op het Masters-toernooi van Cincinnati. De Nederlander ging in twee sets onderuit.

Na een partij van ruim anderhalf uur stond er 6-4 en 7-5 op het scorebord in het voordeel van de nummer één van de wereld. Van de Zandschulp is de nummer 24 van de mondiale ranglijst.

Bij de start van de partij leverde de 26-jarige Nederlander direct zijn service in, wat hem uiteindelijk de set kostte. In de tweede set herstelde hij zich van een break achterstand, maar werd hij op 5-5 wederom gebroken.

Van de Zandschulp serveerde te wisselvallig om Medvedev serieus in de problemen te brengen. Hij sloeg maar liefst elf dubbele fouten. "Hij serveerde niet zo goed", zei Medvedev na zijn zege. "Daar heb ik goed van kunnen profiteren."

In de eerste ronde was Van de Zandschulp nog te sterk voor de Amerikaan Maxime Cressy. Medvedev, die in de openingsronde een bye had, stuit nu op de winnaar van de partij tussen Denis Shapovalov en Tommy Paul.

Van de Zandschulp zet zijn voorbereiding op de US Open nu voort met deelname aan het toernooi van Winston-Salem, dat maandag begint. De US Open, het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar, start een week daarna.