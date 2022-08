Emma Raducanu kan niet wachten tot ze het dinsdagavond (lokale tijd) in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Cincinnati mag opnemen tegen Serena Williams. Het wordt een van de laatste toernooien van de veertigjarige Amerikaanse, die bezig is aan de laatste weken van haar imposante loopbaan.

"Het wordt een heel mooie ontmoeting", zegt de negentienjarige Raducanu in gesprek met de BBC. "Ik zie het als een geweldige kans om tegen de beste tennisster aller tijden te spelen. Het is waarschijnlijk ook mijn laatste kans om haar op de baan te treffen."

De veertigjarige Williams maakte vorige week bekend dat ze na een lange en succesvolle carrière gaat stoppen. De verwachting is dat de 23-voudig Grand Slam-winnares op de US Open, die over twee weken begint, voor het laatst in actie zal komen.

Ter voorbereiding doet Williams mee aan onder meer het sterk bezette toernooi in het Amerikaanse Cincinnati, waar de fans al in de eerste ronde getrakteerd worden op een fraai affiche. Raducanu vestigde haar naam in de top door vorig jaar uit het niets als qualifier de US Open op haar naam te schrijven.

Serena Williams is bezig aan haar laatste weken als professioneel tennisster. Serena Williams is bezig aan haar laatste weken als professioneel tennisster. Foto: Getty Images

'Ik zie het duel als een geweldig cadeau'

Raducanu, die nog lang niet geboren was toen Williams in 1999 op de US Open haar eerste van 23 Grand Slam-titels veroverde, hoopt volop te kunnen genieten van haar ontmoeting met de Amerikaanse tennislegende.

"Wat er ook gebeurt: ik denk dat het voor mijn ervaring heel goed is om tegen haar te spelen. Ik weet nu al dat het een wedstrijd wordt die ik me voor de rest van mijn leven zal blijven herinneren. Ik zie het als een geweldig cadeau", aldus Raducanu, de nummer dertien van de wereld.

De partij tussen Williams en Raducanu staat in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) op het programma. Aanvankelijk zouden de routinier en het opkomende talent maandag al tegen elkaar spelen, maar vanwege de regenval moesten de wedstrijden van zondag nog worden ingehaald.