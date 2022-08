Wesley Koolhof heeft zondagavond (lokale tijd) de dubbelspeltitel op het Masters-toernooi van Montreal veroverd. De Nederlander was op het Canadese hardcourt met zijn Britse partner Neal Skupski te sterk voor de Brit Daniel Evans en John Peers uit Australië: 6-2, 4-6 en 10-6.

Voor Koolhof (33) en Skupski (32) is het al hun zesde titel van 2022. Eerder dit jaar schreven ze de ATP-toernooien in Melbourne, Adelaide en Doha, het Masters-toernooi in Madrid en het grastoernooi in Rosmalen op hun naam. Koolhof en Skupski zijn het best presterende koppel van het seizoen.

"We hebben vier erg spannende wedstrijden gespeeld deze week. Tegenwoordig bestaan er geen makkelijke duels meer. Ik ben erg blij met hoe we hebben gespeeld. Het gaat de goede kant op. Laten we dit voortzetten", zei Koolhof, die voor dit toernooi drie nederlagen op rij had geleden.

"Het klinkt misschien vreemd, maar we hadden niet verwacht om drie potjes op rij te verliezen. Maar als je iedere wedstrijd wint, dan is dat ook zwaar. Soms is het goed om te verliezen, zodat je weer kunt leren. Ik denk dat we het juiste pad weer hebben gevonden en laten we dit volhouden tot het einde van het jaar."

Koolhof, vanaf maandag de nummer drie van de wereld, wacht nog op zijn eerste Grand Slam-titel in het mannendubbelspel. In het gemengd dubbelspel won hij dit jaar samen met de Amerikaanse Ena Shibahara Roland Garros. In 2020 schreef Koolhof met de Kroaat Nikola Mektic de ATP Finals op zijn naam.