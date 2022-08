Botic van de Zandschulp heeft zondag de tweede ronde van het Masters-toernooi in Cincinnati bereikt. De Veenendaler was in zijn openingspartij te sterk voor de Amerikaan Maxime Cressy en treft nu Daniil Medvedev.

De 26-jarige Van de Zandschulp was met 6-2, 4-6 en 6-4 te sterk voor de één jaar jongere Cressy. De partij op het hardcourt in Ohio duurde twee uur en vier minuten.

Van de Zandschulp begon uitstekend aan de partij en nam meteen een break voorsprong. De nummer 25 van de wereld liep daarna uit naar 5-2 en trok de eerste set in 35 minuten naar zich toe.

In het tweede bedrijf brak Van de Zandschulp ook meteen, maar ditmaal herstelde Cressy het evenwicht een game later. Het 1,98 meter lange servicekanon mocht bij een stand van 5-3 voor de set serveren, maar leverde zijn service in. Een game later dwong hij alsnog een beslissende set af.

Daarin kreeg Van de Zandschulp weer wat meer vat op de service van de mondiale nummer 31 en nam hij een 3-1-voorsprong. Vervolgens lag de partij enige tijd stil vanwege regen. Na de hervatting gaf Van de Zandschulp de break voorsprong niet meer uit handen en maakte hij het karwei op zijn twee matchpoint af.

Maxime Cressy is de nummer 31 van de wereld. Maxime Cressy is de nummer 31 van de wereld. Foto: AFP

Van de Zandschulp treft Medvedev voor derde keer

In de tweede ronde speelt Van de Zandschulp, die voor het eerst meedoet aan het toernooi in Cincinnati, tegen Medvedev. De nummer één van de wereld heeft in de openingsronde een bye.

Van de Zandschulp en Medvedev stonden al twee keer eerder tegenover elkaar. Vorig jaar maakte de Rus in de kwartfinales van de US Open een einde aan de verrassende opmars van de Nederlander. Begin dit jaar was Medvedev hem ook de baas in de derde ronde van de Australian Open.

Eerder deze week werd Medvedev bij het Masters-toernooi in Montreal al in de tweede ronde uitgeschakeld door Nick Kyrgios. Ook voor Van de Zandschulp betekende de tweede ronde het eindstation in Canada. Hij kon niet stunten tegen Cameron Norrie.

Na het toernooi in Cincinnati doet Van de Zandschulp mee in Winston-Salem, waarna de US Open op het programma staat. Het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar begint op 29 augustus.