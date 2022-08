Tallon Griekspoor heeft zich vrijdag ook afgemeld voor het Masters-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati. De nummer twee van Nederland is "nog niet fit genoeg" na een coronabesmetting.

De 26-jarige Griekspoor meldde zich vorige week ook af voor het Masters-toernooi van Montreal. "Ik ben een week doodziek geweest van corona en ben er erg slecht aan toe geweest", zei de nummer 45 van de wereld toen.

Zijn afmelding voor het toernooi in Cincinnati betekent opnieuw een tegenslag voor Griekspoor in zijn moeizame voorbereiding op de US Open. Hij trok zich eind juli ziek terug in Kitzbühel en miste later de start van het Amerikaanse hardcourtseizoen.

Griekspoor hoopt volgende week naar de Verenigde Staten af te reizen om mee te doen aan de kwalificaties van het ATP-toernooi van Winston-Salem. "Ik heb me niet ingeschreven voor het hoofdtoernooi. Maar het spelen van wedstrijden is in mijn geval goed", zegt hij.

Door de afwezigheid van Griekspoor is Botic van de Zandschulp de enige Nederlander op het toernooi van Cincinnati. Tim van Rijthoven is herstellende van een rugblessure en keert pas terug in Winston-Salem, bij het laatste voorbereidingstoernooi voor de US Open.

Griekspoor, Van de Zandschulp en Van Rijthoven zijn alle drie rechtstreeks toegelaten tot de US Open. Het toernooi in New York begint op 29 augustus.