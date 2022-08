Iga Swiatek is er donderdag op het WTA 1000-toernooi in Toronto opnieuw niet in geslaagd om te overtuigen in de aanloop naar de US Open. De nummer één van de wereld ging in drie sets (6-4, 3-6 en 7-5) verrassend onderuit tegen de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia.

Op het hardcourt, de ondergrond die ook wordt gebruikt op de US Open, verloor Swiatek na een partij van drie uur en een minuut. De Braziliaanse nummer 24 van de wereld besliste de partij op haar vierde matchpoint.

Voor de 26-jarige Haddad was de overwinning op Swiatek een primeur. Ze plaatste zich als eerste Braziliaanse ooit voor de kwartfinales van een WTA 1000-toernooi.

Het betekende voor Swiatek, die het toernooi in Toronto met een tweesetter tegen Ajla Tomljanovic was begonnen, de tweede nederlaag in twee weken tijd. De Poolse ging eerder in de kwartfinales van het toernooi van Warschau onderuit, tegen de Française Caroline Garcia.

Die verliespartij in haar thuisland was voor Swiatek de eerste nederlaag op gravel in meer dan een jaar tijd. In 2022 won ze alle achttien eerdere duels op gravel en schreef ze Roland Garros en de toernooien van Stuttgart en Rome op haar naam.

Met de twee nederlagen beleeft Swiatek geen vlekkeloze voorbereiding op de US Open, het laatste Grand Slam-toernooi van het seizoen. Het toernooi in New York begint op 29 augustus.