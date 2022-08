Rafael Nadal maakt komende week op het Masters-toernooi van Cincinnati zijn rentree op de baan. De Spanjaard lijkt hersteld van een buikspierblessure die hem sinds Wimbledon parten speelt.

De 36-jarige Nadal plaatste woensdagavond een bericht op Instagram waarin hij aankondigt donderdag naar de Verenigde Staten te vliegen. "Ik ben heel blij dat ik weer in Cincinnati kan spelen", schrijft de tennislegende bij een foto van zichzelf op Mallorca.

Aanvankelijk zou Nadal deze week in het Canadese Montreal aan zijn voorbereiding op de US Open beginnen. De 22-voudig Grand Slam-winnaar meldde zich af voor het Masters-toernooi, omdat hij nog te veel last had van zijn buikspierblessure.

Vanwege die kwetsuur trok Nadal zich vorige maand terug voor zijn halvefinalepartij tegen Nick Kyrgios op Wimbledon. In de vierde ronde van het Grand Slam-toernooi in Londen was de Spanjaard nog te sterk voor Botic van de Zandschulp.

Op de US Open (29 augustus-11 september) hoopt Nadal zijn 23e Grand Slam-titel te veroveren. De nummer drie van de wereld won het Grand Slam-toernooi in New York vier keer en in 2019 voor het laatst.

Nadal won het Masters-toernooi in Cincinnati 'slechts' één keer. 'Rafa' was in 2013 in de finale te sterk voor de Amerikaan John Isner. Het prestigieuze hardcourttoernooi begint zaterdag en duurt tot en met zondag 21 augustus.