Carlos Alcaraz is donderdag al in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Montreal uitgeschakeld. Het Spaanse toptalent liet zich ondanks een matchpoint verrassen door de Amerikaan Tommy Paul.

De negentienjarige Alcaraz, die in de eerste ronde een bye had, ging op het Canadese hardcourt in drie sets onderuit tegen de zes jaar oudere Paul: 7-6 (4), 6-7 (7) en 3-6. De nummer vier van de wereld moest zich na 3 uur en 24 minuten gewonnen geven.

Alcaraz leek op weg naar een eenvoudige zege toen hij in de tweede set een 3-0-voorsprong nam. Paul knokte zich vervolgens terug en sleepte er een tiebreak uit. Daarin verspeelde de Spanjaard bij een stand van 7-6 een matchpoint, waarna de Amerikaan op zijn tweede setpunt wel toesloeg.

In de beslissende set leverde Alcaraz al vroeg zijn service in en maakte hij die break achterstand niet meer ongedaan. Paul liet in de achtste game nog vier matchpoints liggen, maar de mondiale nummer 34 maakte het karwei in de volgende game op eigen service wel af.

Alcaraz speelde tegen Paul zijn eerste partij op hardcourt sinds begin april. Toen won hij de finale van het Masters-toernooi in Miami. Ook schreef de tiener dit seizoen de graveltoernooien in Rio de Janeiro, Barcelona en Madrid op zijn naam. Op Roland Garros strandde hij in de kwartfinales en op Wimbledon in de achtste finales.

Later op de dag komt Botic van de Zandschulp in actie in de tweede ronde. De Nederlander neemt het op tegen de als negende geplaatste Brit Cameron Norrie, die op Wimbledon de halve finales haalde.