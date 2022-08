Oud-tennissers als Billie Jean King en John McEnroe zijn lovend over Serena Williams, die dinsdag bekendmaakte dat ze haar indrukwekkende tenniscarrière na de US Open beëindigt. De 23-voudig Grand Slam-winnares vindt het tijd om alle aandacht aan haar gezin te besteden.

"Als Serena stopt met tennissen zal ze de sport verlaten als de grootste speelster", zei King. De 78-jarige Amerikaanse veroverde in de jaren zestig en zeventig twaalf Grand Slam-titels en zorgde ervoor dat er veel meer geld naar het vrouwentennis ging.

"Na een carrière die een hele nieuwe generatie van spelers en fans heeft geïnspireerd, zal ze voor altijd bekendstaan als de kampioene die op de baan won en de mondiale uitstraling van de sport naar een hoger niveau heeft gebracht."

McEnroe noemt de veertigjarige Williams een icoon. "Haar plaats in de Amerikaanse maatschappij heeft ze verdiend na alles wat ze heeft bereikt en alles wat ze heeft gedaan", zei de 63-jarige Amerikaan, die in de jaren zeventig en tachtig zeven Grand Slam-toernooien won.

"Ik weet niet of ze nog wil spelen, maar ik denk dat ze niet meer hoeft te spelen. Ze zit op het niveau waarop Michael Jordan, LeBron James en Tom Brady zich bevinden. Ze behoort tot de beste sporters aller tijden."

'Ze heeft een enorme invloed op het tennis gehad'

Williams pakte op de US Open van 1999 haar eerste Grand Slam-titel. Sindsdien volgden nog 22 eindzeges op een van de vier grote toernooien. De laatste dateert van 2017, toen ze de Australian Open won. Ze is één titel verwijderd van het record van Margaret Court.

"Ze heeft een enorme invloed op het tennis gehad, op en naast de baan", zei de Amerikaanse Pam Shriver, die 22 Grand Slam-titels in het dubbelspel veroverde. "Ze heeft het tennis van de sportpagina's naar de populaire cultuur gebracht en is de brug geweest voor mensen van alle generaties, diversiteit en achtergrond."

Caroline Wozniacki, jarenlang een concurrente van Williams, reageerde kort op het naderende afscheid van de Amerikaanse. "Ik hou van je en ben zo trots op je", zei de Deense, die zelf in januari 2020 haar carrière beëindigde.

Williams is momenteel actief op het WTA-toernooi van Toronto, waar ze maandag haar eerste partij speelde sinds haar Wimbledon-uitschakeling. Ze haalde de tweede ronde, wat haar eerste zege in ruim een jaar betekende. De US Open begint eind deze maand.