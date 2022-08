In 2002 won Williams haar eerste Wimbledon-titel. Ze versloeg haar zus Venus in de finale met 4-6, 6-4 en 6-2. Zij won dat jaar Roland Garros, Wimbledon en de US Open door telkens haar zus in de finale te verslaan.

