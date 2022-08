Serena Williams heeft in haar loopbaan 23 Grand Slams gewonnen, maar de veertigjarige Amerikaanse hoopt dat ze in de toekomst niet alleen vanwege haar tennisprestaties wordt herinnerd. Ze maakte dinsdag bekend binnenkort te stoppen.

"Ik hou er niet van om over mijn nalatenschap te praten. Ik word er vaak naar gevraagd en ik weet nooit precies wat ik daarop moet antwoorden", zegt Williams in het interview met Vogue waarin ze haar pensioen aankondigt. "Maar ik hoop dat de kansen die mij zijn geboden ervoor hebben gezorgd dat andere vrouwen het gevoel hebben dat ze zichzelf kunnen zijn op de tennisbaan."

Williams vindt dat de emoties van vrouwen tegenwoordig beter worden geaccepteerd door de buitenwacht. "Vrouwelijke tennissers mogen ook agressief zijn en hun vuisten ballen. Ze kunnen sterk zijn, maar tegelijkertijd prachtig. Ze kunnen dragen wat ze willen, zeggen wat ze vinden en iemand ervan langs geven en er trots op zijn."

"Ik heb in mijn carrière veel fouten gemaakt. Van fouten leer je, ik ook. Ik ben verre van perfect. Maar ik heb in mijn leven ook veel kritiek te verduren gekregen. Ik troost me met de gedachte dat ik zulke moeilijke tijden heb doorstaan, zodat de volgende generatie vrouwelijke tennissers het makkelijker heeft."

Williams droomt van status als die van Billie Jean King

Williams hoopt dat mensen haar in de loop der jaren gaan associëren met iets groters dan alleen tennis, zoals bij Billie Jean King is gebeurd. De 78-jarige Amerikaanse zorgde er niet alleen voor dat er veel meer geld naar het vrouwentennis ging, maar was ook verantwoordelijk voor een betere acceptatie van de lhbtiq+-gemeenschap.

"Ik bewonder Billie Jean King, omdat ze de sport oversteeg. Ik wil graag dat mensen zeggen: 'Serena was een geweldige tennisster met zo veel Grand Slam-zeges, maar nog zo veel meer'", vertelt Williams, die waarschijnlijk na de US Open stopt met tennis. De Grand Slam in New York begint op maandag 29 augustus.