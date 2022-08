Serena Williams beëindigt na de US Open van later dit jaar haar indrukwekkende tennisloopbaan. De 23-voudig Grand Slam-winnares vindt het tijd om alle aandacht aan haar gezin te besteden.

"Het aftellen is begonnen. Ik ga genieten van de komende weken", schrijft de veertigjarige Williams op Instagram. In een lang interview met Vogue gaat ze dieper in op haar keuze om te stoppen.

"Ik heb nooit van het woord pensioen gehouden. Dat is voor mij een beetje uit de tijd. Ik beschouw het meer als een transitie, maar ik wil voorzichtig zijn met dat woord, omdat het iets heel specifieks en belangrijks is voor een groep mensen", aldus Williams.

"Misschien is evolutie het beste woord voor wat ik van plan ben. Ik evolueer van tennis naar naar andere dingen die belangrijk voor me zijn. Een paar jaar geleden ben ik stilletjes mijn bedrijf Serena Ventures begonnen. Kort daarna stichtte ik een gezin. Ik wil dat gezin laten groeien."

Williams pakte in 1999 op de US Open haar eerste Grand Slam-titel. Sindsdien volgden nog 22 eindzeges op een van de vier grote toernooien. De laatste dateert van 2017, toen ze de Australian Open won.

Eind juni maakte Williams op Wimbledon na een jaar blessureleed haar rentree. De voormalige nummer één van de wereld, die door haar lange absentie is weggevallen op de wereldranglijst, verloor toen direct.