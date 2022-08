Serena Williams is trots dat ze maandag na ruim een jaar weer eens een officiële overwinning heeft kunnen boeken. De veertigjarige Amerikaanse leek na haar zege op de Spaanse Nuria Párrizas-Díaz in Toronto wel te hinten op een naderend einde van haar imposante carrière.

"Dit is slechts één overwinning, maar ik ben er wel heel blij mee. Het was een hele tijd geleden. Ik ben vergeten hoe het voelde", zei Williams na haar tweesetter op het Canadese hardcourt (6-3 en 6-4) tegen lucky loser Párrizas-Díaz.

De laatste overwinning van Williams dateerde uit juni 2021, toen ze in de derde ronde van Roland Garros afrekende met landgenote Danielle Collins. Een ronde later werd de tennislegende zelf verrassend uitgeschakeld door Elena Rybakina, wat een lange periode zonder overwinningen inluidde.

Enkele weken later op Wimbledon moest Williams in de eerste ronde met een blessure opgeven. Daarna schitterde ze een jaar door afwezigheid. Bij haar verrassende rentree op Wimbledon vorige maand werd de 23-voudig Grand Slam-winnares direct in de eerste ronde uitgeschakeld door de Française Harmony Tan.

Williams heeft nog één Grand Slam-titel nodig om het record van de Australische Margaret Court te evenaren (24 titels). Maar het ziet er vooralsnog niet naar uit dat de Amerikaanse daar nog een serieuze gooi naar kan doen. Regelmatig wordt Williams gevraagd naar haar toekomstplannen, maar daar laat ze niets concreets over los.

Serena Williams kan in Toronto rekenen op voldoende steun van de toeschouwers. Foto: Getty Images

'Ik word gemotiveerd door licht aan het einde van de tunnel'

Toen Williams na haar winstpartij in Toronto de vraag kreeg wat haar nog motiveert in de herfst van haar carrière, hintte ze wel op een naderend einde van haar loopbaan. "Ik denk dat ik word gemotiveerd door het licht aan het einde van de tunnel", zei de voormalige nummer één van de wereld hardop lachend, waarna ze benadrukte geen grap te maken.

"Het licht staat voor vrijheid. Ik kan niet wachten om het licht te bereiken. Ik hou ervan om op de baan te staan, maar ik kan dit niet voor eeuwig blijven doen. Daarom probeer ik veel te genieten van momenten en blijf ik mijn uiterste best doen."

Normaal gesproken doet Williams aan het einde van deze maand mee aan de US Open. De zesvoudig winnares van het Grand Slam-toernooi in New York merkt dat ze steeds dichter bij haar gewenste vorm komt.

"Ik was competitief (in de eerste ronde in Toronto, red.) en dat is wat ik moet zijn. Mentaal voel ik ook dat ik richting het niveau ga waar ik wil zijn. Daar ben ik nog niet, maar elke wedstrijd die ik speel helpt me. Of ik nou verlies of win."

In de tweede ronde van het prestigieuze WTA 1000-toernooi in Toronto wacht Williams een duel met de Zwitserse Belinda Bencic of de Tsjechische Tereza Martincová.