Serena Williams heeft maandag een overwinning geboekt in haar eerste partij sinds ze eind juni direct strandde op Wimbledon. De 23-voudig Grand Slam-winnares bereikte de tweede ronde van het WTA-toernooi van Toronto.

Williams trof Nuria Párrizas Díaz, de Spaanse nummer 57 van de wereld. De veertigjarige Amerikaanse was haar opponente met 6-3 en 6-4 de baas in een partij die zo'n twee uur duurde.

Ruim een maand geleden maakte Williams op Wimbledon haar rentree, een jaar nadat ze op dat Grand Slam-toernooi bij een uitglijder een scheur in haar hamstring had opgelopen. Ze was bij haar terugkeer niet opgewassen tegen de Française Harmony Tan.

Williams, die wegens haar lange absentie is weggevallen op de wereldranglijst, zei na haar Wimbledon-uitschakeling dat ze wil toewerken naar de US Open. Het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar begint eind deze maand.

Het toernooi van Toronto, waar ze in de tweede ronde Belinda Bencic (WTA-12) of Tereza Martincová (WTA-71) treft, geldt als een van de voorbereidingstoernooien. De US Open werd zes keer gewonnen door Williams.

Met haar 23 eindzeges op een Grand Slam heeft ze er nog altijd één minder dan recordhouder Margaret Court. Williams' laatste Grand Slam-titel dateert van 2017, toen ze de Australian Open won.