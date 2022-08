Nick Kyrgios heeft zondagavond (lokale tijd) voor het eerst sinds 2019 een ATP-toernooi in het enkelspel gewonnen. De Australiër rekende op het hardcourt in Washington af met de Japanner Yoshihito Nishioka: 6-4 en 6-3.

Het is de tweede keer dat de 27-jarige Kyrgios de titel in Washington pakt. Het 'enfant terrible' won het ATP 500-toernooi in de Verenigde Staten in 2019 voor het eerst. Daarna schreef hij geen enkel toernooi in het enkelspel meer op zijn naam.

Op de weg naar de finale had Kyrgios al afgerekend met Marcos Giron, Tommy Paul, Reilly Opelka, Frances Tiafoe en Mikael Ymer. Tiafoe was in de derde ronde nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Botic van de Zandschulp.

"Als je ziet waar ik een jaar geleden stond en wat ik nu laat zien, kan je wel spreken van een ongelooflijke transformatie. Dit is een heel emotioneel moment voor mij", zei Kyrgios na het veroveren van zijn eerste ATP-titel in drie jaar.

Nick Kyrgios veroverde in Washington zijn zevende ATP-titel.

Kyrgios wint ook titel in dubbelspel

Enkele uren na zijn overwinning op Nishioka stelde Kyrgios ook de titel in het dubbelspel veilig. Samen met de Amerikaan Jack Sock was hij in de finale te sterk voor Ivan Dodig en Austin Krajicek: 7-5 en 6-4.

Met zijn succes in Washington laat Kyrgios nog maar eens zien in goede vorm te steken. De huidige nummer 63 van de wereld, die naar de 37e positie op de ranglijst gaat stijgen, bereikte een maand geleden de finale op Wimbledon. Novak Djokovic hield hem in Londen van zijn eerste Grand Slam-titel in het enkelspel af.

In totaal heeft Kyrgios nu zeven ATP-titels in het enkelspel op zijn naam staan. In het dubbelspel staat de teller op vier. Kyrgios won dit jaar met landgenoot Thanasi Kokkinakis de Australian Open.

Waar Kyrgios zich op de baan steeds vaker van zijn goede kant laat zien, raakte hij buiten de baan onlangs in opspraak. De Australiër is aangeklaagd door zijn ex-vriendin, die zegt dat ze in 2021 door hem is mishandeld. De zaak dient op 23 augustus, een week voor de US Open. De aanwezigheid van Kyrgios is niet verplicht.