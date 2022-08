Daniil Medvedev heeft zich door het bereiken van de finale van het toernooi van Los Cabos in ieder geval tot en met de US Open verzekerd van de nummer één positie op de ATP-ranglijst. In Mexico rekende de Rus in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) na een moeizame start af met Miomir Kecmanovic.

De 26-jarige Medvedev kwam in de eerste set met 4-1 achter tegen de als vierde geplaatste Kecmanovic, maar trok de set na een tiebreak alsnog naar zich toe. In de tweede set liet hij zijn Servische opponent op het hardcourt in de stad Cabo San Lucas met 6-1 kansloos.

Door de zege is Medvedev op de ATP-ranglijst niet meer te achterhalen voor de start van de US Open, waar hij zijn titel verdedigt. Het toernooi in New York wordt voor Medvedev het derde Grand Slam-toernooi van het seizoen, omdat hij niet welkom was op Wimbledon.

Door de uitsluiting van de Russen op Wimbledon waren er in Londen geen ATP-punten te verdienen voor de ranking, die sinds halverwege juni wordt aangevoerd door Medvedev. De Rus stond eerder dit jaar, van eind februari tot midden maart, al even aan de kop van de ranglijst.

In de finale van het toernooi van Los Cabos neemt Medvedev het op tegen Cameron Norrie. De Brit was in de halve finale in drie sets te sterk voor de als tweede geplaatste Félix Auger-Aliassime (6-4, 3-6 en 6-3).

De finale tussen Medvedev en Norrie vindt in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) plaats. De US Open, het vierde en laatste Grand Slam-toernooi van het seizoen, gaat op maandag 29 augustus van start.