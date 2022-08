Botic van de Zandschulp is er vrijdag bij het ATP-toernooi van Washington niet in geslaagd de kwartfinales te halen. De 26-jarige Nederlander verloor in drie sets van de Amerikaan Frances Tiafoe: 6-4, 2-6 en 3-6.

De 26-jarige Van de Zandschulp en de twee jaar jongere Tiafoe speelden het eerste deel van hun partij donderdag. De wedstrijd kon niet worden afgemaakt vanwege slecht weer.

Een dag later begonnen de tennissers aan de derde en beslissende set. Van de Zandschulp wist zijn eerste servicebeurt nog wel met moeite te winnen, maar Tiafoe trok de partij al snel naar zich toe. De 24-jarige Amerikaan brak de service van Van de Zandschulp twee keer.

Tiafoe, die op de wereldranglijst op de 27e plek staat, treft in de kwartfinales de Australiër Nick Kyrgios of de Amerikaan Reilly Opelka. Van de Zandschulp is de mondiale nummer 26 en was als achtste geplaatst in Washington.

Voor Van de Zandschulp was zijn deelname in Washington het begin van zijn voorbereiding op de US Open. Het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar begint eind deze maand.