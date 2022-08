Rafael Nadal heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Montreal. De 36-jarige nummer drie van de wereld ondervond tijdens de trainingen nog steeds een klein beetje hinder van zijn buikspierblessure en wil geen risico nemen.

"We hebben besloten om niet naar Montreal af te reizen en door te gaan met de trainingen zonder onszelf te forceren. Enkele dagen geleden ben ik weer begonnen met serveren en donderdag had ik na de training een klein ongemak rondom mijn buikspieren dat er vandaag nog steeds was", schrijft de 22-voudig Grand Slam-kampioen vrijdag op Twitter.

Nadal trok zich een maand geleden op Wimbledon voorafgaand aan de halve finales terug vanwege de buikspierblessure. Donderdag werd al bekend dat Novak Djokovic eveneens niet van de partij is in Canada. De 21-voudig Grand Slam-winnaar is niet gevaccineerd tegen COVID-19 en mag Canada daarom niet in.

Botic van de Zandschulp is rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi, Tallon Griekspoor meldde zich af voor de kwalificaties omdat hij nog herstellende is na een coronabesmetting.

Het toernooi in Montreal begint maandag. De US Open gaat op maandag 29 augustus van start.