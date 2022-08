Tallon Griekspoor begint later dan gepland aan het Amerikaanse hardcourtseizoen. De nummer twee van het Nederlandse tennis heeft zich afgemeld voor de kwalificaties van het Masters-toernooi van Montreal dat komend weekend begint.

"Ik ben een week doodziek geweest van corona en ben er erg slecht aan toe geweest. Pas vandaag ben ik weer een beetje in beweging", zegt de 26-jarige Griekspoor, die zich vorige week wegens ziekte terugtrok van het graveltoernooi van Kitzbühel.

Een week later hoopt de nummer 44 van de wereld wel mee te kunnen doen in Cincinnati, waar ook een Masters-toernooi gehouden wordt. Daar is ook Botic van de Zandschulp van de partij. Hij is zijn Amerikaanse hardcourtseizoen deze week begonnen in Washington, waar hij is doorgedrongen tot de derde ronde.

Tim van Rijthoven keert pas terug op het ATP-toernooi van Winston-Salem, het laatste voorbereidingstoernooi voor de US Open. De nummer 117 van de wereld is herstellende van een rugblessure.

De US Open, het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar, begint op maandag 29 augustus. Van de Zandschulp, Griekspoor en Van Rijthoven zijn rechtstreeks toegelaten.