Botic van de Zandschulp heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) de derde ronde van het ATP-toernooi in Washington bereikt. Hij rekende in drie sets af met de Kroaat Borna Gojo: 7-6 (6), 6-7 (5) en 6-4.

Van de Zandschulp, die was vrijgeloot voor de eerste ronde, liet in de tweede set bij een 6-5-voorsprong een matchpoint liggen. In de beslissende derde set maakte hij met een break in de negende game het verschil tegen de nummer 198 van de wereld.

Zijn overwinning betekent voor Van de Zandschulp zijn eerste zege sinds hij een maand geleden op Wimbledon werd uitgeschakeld door Rafael Nadal. Zo'n 2,5 week geleden verloor hij op het graveltoernooi van Hamburg direct van Alejandro Davidovich Fokina.

De 26-jarige Van de Zandschulp is de nummer 26 van de wereldranglijst en is als achtste geplaatst in Washington. Hij stuit in de derde ronde op de winnaar van de partij tussen de Amerikanen Christopher Eubanks en Frances Tiafoe.

Zijn deelname aan het toernooi in Washington betekent voor Van de Zandschulp het begin van zijn voorbereiding op de US Open. Het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar begint eind deze maand.

De Rus Andrey Rublev is als eerste geplaatst op het toernooi in Washington, dat vorig jaar werd gewonnen door de Italiaan Jannik Sinner.