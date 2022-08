Venus Williams heeft in de nacht van maandag op dinsdag bij haar rentree in het enkelspel een nederlaag geleden. De 42-jarige Amerikaanse moest in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Washington haar meerdere erkennen in de Canadese qualifier Rebecca Marino, de nummer 111 van de wereld. Het werd 4-6, 6-1 en 6-4.

Eind augustus 2021 kwam Williams voor het laatst in actie in het enkelspel. In Chicago verloor ze van Hsieh Su-wei uit Taiwan. Daarna volgde een periode van blessureleed.

Eerder deze zomer deed Williams samen met de Brit Jamie Murray al wel mee aan het gemengd dubbelspel op Wimbledon. Het duo reikte tot de tweede ronde. Op datzelfde toernooi maakte Venus' jongere zus Serena haar rentree in het enkelspel.

"Gewoon een beetje roestig", zei Venus Williams, die in de derde set nog met 4-1 leidde, over haar optreden tegen Marino. "Ik heb mezelf ook in de derde set in een goede positie gebracht. Ik moest alleen wat schroom van me afwerpen, maar dit was gewoon te verwachten."

Zevenvoudig Grand Slam-winnares Williams doet de komende weken ook mee aan de WTA-toernooien van Toronto en Cincinnati. De routinier heeft geen officiële ranking doordat ze te lang niet in actie is gekomen en is dus afhankelijk van wildcards om haar opwachting te kunnen maken op het hoogste niveau.