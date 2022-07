Iga Swiatek is vrijdag bij het WTA-toernooi in Warschau tegen haar eerste nederlaag op gravel in ruim een jaar aangelopen. De nummer één van de wereld liet zich in de kwartfinales verrassen door de Française Caroline Garcia.

De 21-jarige Swiatek ging op het gravel in de Poolse hoofdstad in drie sets onderuit tegen Garcia, de mondiale nummer 45: 1-6, 6-1 en 4-6.

De vorige nederlaag van Swiatek op gravel dateerde van 9 juni 2021. Toen moest ze in de kwartfinales van Roland Garros haar meerdere erkennen in de Griekse Maria Sakkari.

Dit jaar won Swiatek alle achttien voorgaande partijen op gravel. Ze schreef Roland Garros en de WTA-toernooien van Stuttgart en Rome op haar naam. Tot vrijdag verloor de Poolse dit seizoen slechts twee sets op gravel.

Begin deze maand kwam op Wimbledon ook al een einde aan indrukwekkende zegereeks van Swiatek. Toen leed ze in de derde ronde tegen de Française Alizé Cornet haar eerste nederlaag sinds februari. De tweevoudig Roland Garros-winnares won 37 partijen op rij.

Garcia neemt het voor een plek in de finale op tegen de Italiaanse Jasmine Paolini. De andere halve eindstrijd gaat tussen Kateryna Baindl uit Oekraïne en Ana Bogdan uit Roemenië.