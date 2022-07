Emma Raducanu gaat bij de komende tennistoernooien in de Verenigde Staten een samenwerking aan met de Russische coach Dmitry Tursunov. De Britse trekt zich zodoende niets aan van de kritiek vanuit de politiek.

Chris Bryant, voorzitter van de Britse parlementscommissie over Rusland, plaatste eerder deze week een kanttekening bij de aanstaande samenwerking tussen Raducanu en Tursunov. Hij denkt dat Rusland de situatie in zijn voordeel gaat gebruiken.

"Het Kremlin zal dit gebruiken als propaganda. Door de samenwerking lijkt het alsof het Verenigd Koninkrijk weinig geeft om de oorlog in Oekraïne. Het zou heel jammer zijn als Emma dit doorzet. Hopelijk bedenkt ze zich nog", zei Bryant donderdagavond in gesprek met The Telegraph.

De pas negentienjarige Raducanu gaat op proefbasis in zee met Tursunov, die haar zal bijstaan tijdens de hardcourttoernooien in de VS. De 39-jarige Rus had eerder onder anderen Anett Kontaveit uit Estland, de huidige nummer twee van de wereld, onder zijn hoede.

Tennisbonden ATP en WTA laten al sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne toe dat Russen kunnen meedoen aan toernooien, maar in Engeland ligt dat een stuk gevoeliger. Zowel Russen als Belarussen werden onlangs geweerd op Wimbledon, terwijl ze op de andere drie Grand Slam-toernooien gewoon welkom zijn.

Dmitry Tursunov is, in ieder geval voorlopig, de nieuwe coach van Emma Raducanu. Dmitry Tursunov is, in ieder geval voorlopig, de nieuwe coach van Emma Raducanu. Foto: Getty Images

Raducanu worstelt sinds haar doorbraak met vorm

Tursunov moet Raducanu weer aan successen gaan helpen. De huidige nummer tien van de wereld brak vorig jaar door met haar sensationele eindzege op de US Open en is in rap tempo uitgegroeid tot uithangbord van het Britse vrouwentennis.

Sindsdien heeft Raducanu de verwachtingen niet meer weten waar te maken. Ze strandde op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon al in de tweede ronde en wisselde meerdere keren van coach. In april beëindigde Raducanu de samenwerking met Torben Beltz.

Komende week doet Raducanu mee aan het WTA 250-toernooi in Washington. Daar begint haar voorbereiding op de US Open, het Grand Slam-toernooi dat van 29 augustus tot en met 11 september op het programma staat in New York.